Genova, ragazzo di 22 anni cade da un muraglione a San Teodoro

Genova – Momenti di paura, nella notte, in via Rigola, nel quartiere di San Teodoro per un giovane di 22 anni precipitato da un muraglione per cause ancora da accertare.

Intorno all’una della scorsa notte le urla del giovane hanno attirato l’attenzione dei residenti che hanno capito che si trattava di una emergenza ed hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Verde.

I vigili del fuoco si sono calati per alcuni metri lungo il muraglione e sino a raggiungere il ragazzo e poi lo hanno assicurato alla speciale barella spinale, che evita danni alla colonna vertebrale e issato sino alla strada dove lo attendevano i soccorritori.

Dopo essere stato stabilizzato il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

In corso la ricostruzione dell’episodio e l’accertamento dei fatti.

