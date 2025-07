Caos Autostrade, disagi ieri sera per la chiusura a Bolzaneto

Genova – Ancora proteste e disagi per le chiusure notturne dei caselli e dei tratti di autostrada A7 Genova Milano dopo gli incidenti della giornata.

Numerose, specie sui social, le segnalazioni di inconventieti che ieri sera si sono presentati al casello di Bolzaneto, con l’intervento della Polizia stradale per risolvere momenti di tensione e di rabbia.

Ieri, mercoledì 23 luglio, alle ore 22, presso l’entrata di Genova Bolzaneto, alcuni addetti di una ditta privata avrebbero chiuso l’ingresso alla rampa autostradale che consente, una volta superato il casello, di dirigersi verso Genova. Da quel momento, chi entrava si trovava costretto a incanalarsi verso Milano per uscire a Busalla e tornare indietro verso Genova, con tutti i disagi e i costi del caso.

Alcuni automobilisti hanno superato il casello non avendo visto alcuna segnalazione riguardante quella chiusura.

Gli addetti hanno sostenuto di aver posato la segnaletica a terra ma, evidentemente, poiché gli automobilisti continuano a entrare, se c’era non era ben visibile come, invece, dovrebbe essere.

Sul cartellone luminoso posizionato prima del casello e della rampa che lo precede, sarebbe stata segnalata la sola chiusura del tratto Bolzaneto Busalla dalle ore 23. Segnalazione che è anche presente fra gli avvisi riportati sul sito delle autostrade.

Alcuni automobilisti hanno fermato le loro auto davanti al mezzo che blocca l’accesso alla rampa ed hanno protestato considerando errata l’operazione perché non segnalata correttamente.

In breve la discussione si è fatta accesa e non trovandosi soluzioni alcuni, spazientiti, fanno inversione di marcia andando incontro alle eventuali conseguenze sia per quanto riguarda la manovra non consentita, sia riguardo al passaggio al casello col biglietto di entrata emesso dai caselli della medesima uscita con la possibilità di dover pagare l’intera tratta. Altri automobilisti hanno chiamato la polizia stradale chiedendo un intervento e così la pattuglia giunge sul posto pochi minuti prima delle 23.

I due giovani agenti hanno cercato di capire l’origine del problema e, subito dopo parte una chiamata con la centrale operativa.

La situazione, intanto, si fa via via più “calda” visto che una ventina di auto si trovano in fila fra il casello e la rampa bloccata e il tratto dell’autostrada A7 in direzione Busalla viene chiuso alle 23, come programmato.

Si presenta la necessità di trovare una soluzione che appartentemente può essere solo una: riaprire la rampa per Genova e far defluire le auto ormai entrate in autostrada, visto che con le due rampe chiuse anche il casello sarà sbarrato.

Evidentemente dalla centrale arriva l’ordine e gli agenti fanno rimuovere il blocco all’accesso alla rampa per Genova e il flusso di auto si “scarica” in pochi minuti tra i ringraziamenti agli agenti della stradale per aver risolto in breve la situazione e nel più logico dei modi.