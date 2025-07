Genova, via libera a interventi per 2,5 milioni di euro nei Municipi

Genova – Un piano di interventi da 2,5 milioni di euro per manutenzioni nei Municipi che seguiranno pianificazione, progettazione e realizzazione.

Approvata dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni e sviluppo delle manutenzioni articolate sui Municipi, Indirizzo operativo Aster Massimo Ferrante, la seconda variazione al Programma Triennale dei Lavori pubblici 2025-2027, in cui sono state individuate le risorse per complessivi 2.565.000 euro destinati ai Municipi: ogni Municipio avrà quindi a disposizione 285.000 euro per interventi diffusi. «Quello varato oggi è un primo passo di una rivoluzione che porterà alla presentazione della riforma dei Municipi nel 2026 – ha dichiarato nel dopo giunta la sindaca Silvia Salis – Già nei primi giorni dal nostro insediamento, ho incontrato i presidenti di Municipio per dare loro crescente autonomia e assunzione di responsabilità, chiedendo una lista di priorità di interventi con la volontà di iniziare dalle cose pratiche». La sindaca Salis ha poi annunciato: «Ho già programmato, insieme all’assessore Ferrante, un’ispezione della città per vedere dove si sta lavorando e come: andremo direttamente sui siti e ne renderemo conto alla città. Questo è un inizio e vogliamo darne comunicazione alle cittadine e ai cittadini: un segnale su cui ci siamo impegnati in modo importantissimo con interventi diffusi in tutti i municipi, tornando a dare ai presidenti la responsabilità di incidere sul proprio territorio. Ai presidenti deleghiamo una responsabilità enorme e vogliamo dare spazio e fiducia ai nostri amministratori municipali: non siamo per l’accentramento del potere e quello di oggi è un primo passo nei confronti di una città che ha estremamente bisogno di attenzione».

«Si tratta del primo fondamentale passaggio che restituisce ai Municipi un’autonomia gestionale di conto capitale sulle manutenzioni, dopo aver subìto lo svuotamento di competenze e funzioni da parte delle giunte che ci hanno preceduto – ha puntualizzato l’assessore Ferrante – ogni Municipio potrà pianificare, progettare e realizzare interventi manutentivi di interesse collettivo, dalle strade, a giardini e su edifici sul proprio territorio con interventi straordinari. Su indicazione delle Giunte Municipali, quindi, i progetti di fattibilità degli interventi individuati saranno predisposti dalle aree tecniche dei 9 Municipi, con il supporto, se richiesto e necessario, anche dei tecnici degli uffici centrali».

L’assessore Ferrante ha spiegato, inoltre, che “i progetti, su proposta della Giunta Municipale, saranno poi approvati dalla Giunta Comunale entro fine settembre. A copertura dei costi degli interventi è prevista la contrazione di mutui da parte dell’amministrazione comunale – ha puntualizzato l’assessore – Le Aree tecniche municipali completeranno la fase progettuale degli interventi per avviare le procedure di affidamento entro il 2025 e iniziare i lavori già nei primi mesi del 2026».

La delibera sarà esaminata nelle competenti commissioni consiliari per poi passare in consiglio comunale.