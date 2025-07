Sanremo, donna trovata morta per strada, indagini

Sanremo (Imperia) – Sarà quasi certamente l’autopsia a chiarire le cause del decesso della donna di 30 anni trovata esanime, davanti ad un cancello, sulla strada Peiranzi.

La donna viveva a circa un chilometro dal luogo del ritrovamento del cadavere, lungo una mulattiera che attraversa una zona piuttosto isolata.

Il macabro ritrovamento intorno alle 5 del mattino da parte di un passante che ha subito allertato le forze dell’ordine e il 118 ma all’arrivo dell’ambulanza la donna era già morta da tempo.

Il corpo senza vita è stato portato in obitorio per gli esami medico legali ma, ad un primo esame non risulterebbero segni di violenza.

Possibile un malore ma al momento non si esclude alcuna altra pista di indagine.

La giovane era residente a Ventimiglia ma risultava domiciliata a Sanremo, poco lontano dalla zona dove è stata trovata morta.

