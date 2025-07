Genova, incidente sul lavoro a Quarto: operaio folgorato in codice rosso

Genova – Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in via Funtanin, nel quartiere genovese di Quarto.

É accaduto prima dell’ora di pranzo, quando un operaio di circa 40 anni che stava lavorando in un cantiere è rimasto folgorato dopo il contatto con un presa elettrica. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto che si è resa necessaria la chiamata ai soccorsi, che sono intervenuti sul posto.

Dopo le prime cure alle quali è stato sottoposto l’uomo, è stato organizzato il trasporto in codice rosso – quello di media gravità – all’ospedale San Martino. Le due condizioni sono sarebbero serie.

Rimane al momento da chiarire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i tecnici dello Psal, che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire quanto successo.

