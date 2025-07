Noli, incidente mortale sull’Aurelia

Noli (Savona) – Incidente mortale, ieri sera, lungo la statale Aurelia. Una donna di 82 anni è stata travolta ed è morta a seguito delle terribili ferite riportate.

E’ successo intorno alle 21,30 all’altezza dei bagni La Palma.

L’impatto è stato molto violento e la donna è stata scagliata a terra.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e le forze dell’ordine ma per la pensionata non c’è stato nulla da fare.

Sotto choc l’automobilista che non ha riportato ferite.

Saranno le forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

