Genova, tubatura rotta a Pegli e fontana d’acqua da oltre dieci metri

Genova – Una perdita di grosse dimensioni si è verificata nella notte appena trascorsa, tra lunedì e martedì, in via Laviosa, nel quartiere genovese di Pegli.

Questa si è verificata alcune operazioni di scavo che hanno portato alla rottura di una tubatura e alla conseguente fuoriuscita di acqua, con una ‘fontana’ che ha superato un’altezza di dieci metri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i tecnici. L’area è stata transennata ed è stato messo in sicurezza un portone all’interno del quale stava entrando l’acqua. Inoltre, per favorire le operazioni di ripristino della rete idrica, l’acqua è stata momentaneamente chiusa in tutta la via.

