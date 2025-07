Meteo Liguria, torna il cielo sereno con temperature in aumento

Dopo il passaggio di una veloce perturbazione, nella giornata di ieri, il tempo sulla Liguria torna più stabile, con condizioni di cielo in larga parte sereno o poco nuvoloso e leggera instabilità pomeridiana sui rilievi.

Il sole tornerà a far salire le temperature massime ma ancora al di sotto della media stagionale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 29 luglio 2025:

Condizioni di cielo sereno su tutta la regione in mattinata con clima prevalentemente asciutto.

Nel corso delle ore centrali nuvolosità cumuliforme in aumento nelle aree interne, in evoluzione pomeridiana con rovesci e locali colpi di tuono su Alpi Liguri ed Appennino di Levante. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori

Locali velature sugli estremi di regione tra tardo pomeriggio e sera.

Venti in mattinata moderati dai quadranti meridionali sul Medio-Ponente e deboli variabili sul Centro-Levante costiero.

Rotazione ai quadranti meridionali nel pomeriggio a Levante e debole compressione da Nord sulla riviera di Ponente.

Mare poco mosso o localmente mosso in mattinata al largo. Poco mosso o quasi calmi nella seconda parte di giornata su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento; Massime in aumento sulle coste del settore Centro-Occidentale e nelle vallate del genovesato (complici fenomeni di “compressione” locale).

Sulla costa temperature minime tra +18°C/+24°C e massime tra +26°C/+31°C.

Nell’interno temperature minime tra +9°C/+17°C e massime tra +22°C/+30°C.