Tragedia a Sestri Levante, morto l’ex arbitro Massimo Campofiorito

Sestri Levante (Genova) – Una tragedia si è consumata nelle scorse ore a Sestri Levante, dove è stato ritrovato morto il 58enne Massimo Campofiorito.

L’uomo è stato ritrovato senza vita questa mattina all’interno della sua abitazione dove abitava da solo. A dare l’allarme un parente.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sono ancora da chiarire le cause del decesso, ma l’ipotesi più accreditata sarebbe quella del malore fatale.

Campofiorito era molto conosciuto in città, sia per i suoi trascorsi nel mondo dello sport che per le sue attività politiche. Aveva una grande passione per il calcio che l’aveva portato a diventare arbitro professionista, arrivando a dirigere diverse partite in Serie C. Inoltre, si era candidato alle ultime elezioni comunali nelle liste di Fratelli d’Italia.

La tragica notizia ha colpito tutta la comunità di Sestri Levante e le persone che lo conoscevano.

