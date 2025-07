Genova, guida contromano e ubriaco uno scooter rubato: denunciato un 19enne

Genova – Nella notte appena trascorsa un giovane è stato fermato dopo che le forze dell’ordine l’hanno visto percorrere via Tolemaide contromano e accelerare in maniera brusca alla vista degli agenti.

I poliziotti alla guida della volante hanno invertito il senso di marcia e si sono messi all’inseguimento del mezzo a due ruote, guidato da un 19enne e con un altro giovane come passeggero.

L’inseguimento, fortunatamente, è durato poco e gli agenti sono riusciti a fermare il mezzo nel giro di pochi metri.

A seguito degli accertamenti svolti nei minuti successivi al fermo, lo scooter è risultato rubato. Inoltre, è emerso che il guidatore non avesse mai conseguito la patente. Come se non bastasse, è stato trovato anche con un tasso alcolemico di 1,26gr/l, ossia più del doppio di quanto consentito per legge.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia, mentre il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

