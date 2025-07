Autostrade, pomeriggio di code: traffico bloccato in A10 e A7

Genova – É un pomeriggio di disagi alla circolazione, soprattutto nella zona delle autostrade genovesi, quello che stanno vivendo decine di automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio in queste ore.

Dopo l’incidente che ha mandato in tilt l’A12 intorno all’ora di pranzo, in queste ore la situazione più difficile si registra in A10 dove si registrano addirittura 9 km di coda nel tratto compreso tra il casello di Arenzano e Genova Pegli. Ripercussioni si registrano anche nella carreggiata dell’A26 che viaggia in direzione sud: al momento è presente 1 km di coda tra il casello di Masone e lo stesso bivio con l’A10.

Code e rallentamenti, con le macchine che transitano praticamente a passo d’uomo, si registrano anche in A7 subito dopo il casello di Bolzaneto, a poche centinaia di metri dal bivio con l’A12 e l’A10.

