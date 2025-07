Autostrade, incidente in A12: traffico completamente in tilt

Genova – Traffico completamente in tilt lungo l’Autostrada A12, in direzione levante, a causa di un incidente che si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi, giovedì 31 luglio.

Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra Genova Est e Genova Nervi, ma al momento non si conosce né la dinamica né l’eventuale presenza di persone rimaste ferite.

Sono molto più pesanti le ripercussioni sul traffico, con centinaia di auto e mezzi pesanti che sono bloccati nel traffico. In totale, sono circa 8 i chilometri di coda che si registrano al momento lungo la carreggiata che viaggia in direzione La Spezia: partono fin dall’inizio dell’A12 e proseguono fino al luogo dell’incidente.

Sul posto sono giunti i soccorsi, al momento non sono chiari i tempi di ripristino della circolazione.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]