Genova, grave incidente a Quezzi

Genova – Brutto incidente, questa sera, in largo Merlo, nel cuore del quartiere di Quezzi, in Valbisagno.

Per cause ancora da accertare un’auto ed una potente moto si sono scontrate e la vettura ha letteralmente “schiacciato” il mezzo a due ruote.

Fortunatamente non si registrano feriti ma le immagini dell’incidente, diffuse sui social, suscitano molte polemiche e roventi discussioni sulla carenza di controlli, specie nelle ore notturne, lungo le strade principali del quartiere e della vicina Marassi.

Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e la polizia locale che ha raccolto gli elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

notizia in aggiornamento