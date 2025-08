Ragazza sviene dopo serata alcolica e viene violentata

Stuprata per strada da un uomo che l’ha trovata svenuta dopo una serata a bere con gli amici. E’ la terribile avventura di cui è vittima una ragazza di nemmeno 18 anni, violentata da un 57enne padre di famiglia. E’ successo in una località dell’estremo ponente ligure che viene mantenuta riservata per non rendere identificabile la ragazza, ancora minorenne.

La giovane ha trascorso la serata con amici e forse ha bevuto troppo. Tornando a casa si sente male e sviene in una aiula dietro alle auto posteggiate in un viale.

Intorno alle 3 di notte qualche passante la nota, sdraiata a terra, ma invece di intervenire e chiamare il 118, passa oltre e finge di non vederla. Non lo fa invece il suo violentatore che evidedentemente ha già in testa il tragico finale della nottata.

L’uomo la aggredisce e la costringe ad un rapporto sessuale non consenziente e cui la giovane non riesce ad opporsi per le sue condizioni.

La scena, però, non passa inosservata e qualcuno chiama le forze dell’ordine segnalando una coppia che sta consumando un rapporto sessuale per strada.

I carabinieri che arrivano sul posto portano entrambi in caserma e li identificano e qualcosa non torna nel racconto dell’uomo ma, soprattutto, apapre evidente la differenza di età e così i militari acquisiscono le riprese video di una telecamera della zona e scoprono l’orrore vissuto dalla giovane che, invece di essere aiutata, è stata aggredita senza scrupoli e violentata.

Per il padre di famiglia scattano le manette per stupro mentre la ragazza viene condotta in ospedale dove viene confermata la violenza sessuale.

Ora la Giustizia punirà l’uomo che non ha avuto pietà della ragazzina che potrebbe essere la figlia mentre non potrà fare nulla contro le tante persone che si sono girate dall’altra parte e non hanno fatto nulla per soccorrere la ragazza ed evitarle quello che le è successo.