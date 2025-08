Genova, a piedi sulla Sopraelevata, fermato

Genova – Ancora un pedone segnalato dagli automobilisti di passaggio mentre passeggiava tranquillamente sulla strada Sopraelevata Aldo Moro.

Non si ferma la serie di episodi curiosi che interessano la strada ad alta percorrenza che collega la Foce a Sampierdarena e ancora una volta una persona ha deciso di imboccare a piedi la strada, dirigendosi verso ponente.

E’ successo questa mattina, intorno alle 5, e la scena non è passata inosservata ai pochi automobilisti che percorrevano la Sopraelevata e alle telecamere della polizia locale che sorvegliano 24 ore su 24 l’importante arteria del traffico cittadino.

Subito è scattato l’intervento e la persona è stata fermata e accompagnata al sicuro e poi identificata e sanzionata.

Non è chiara la motivazione che ha spinto la persona a imboccare la Sopraelevata in direzione ponente nonostante cartelli ed ignorando il pericolo che si corre camminando su una strada dove sfrecciano auto.

(foto di Archivio)