Autostrade, camion si ribalta in A12: ferito l’autista

Brugnato (La Spezia) – Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 5 agosto, lungo l’Autostrada A12, nei pressi di Brugnato.

É accaduto lungo la carreggiata che viaggia in direzione Genova. Qui un uomo alla guida di un camion ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo per ribaltarsi su un fianco.

Nell’impatto l’autista è rimasto ferito, anche se fortunatamente non in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure alle quali è stato sottoposto sul luogo del sinistro stradale, l’uomo è stato trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

I soccorritori hanno messo in sicurezza il mezzo e gestito il traffico che si è formato lungo la carreggiata che viaggiava in direzione ponente. Fortunatamente, non si registrano altri mezzi o persone coinvolte nell’incidente.

