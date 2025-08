Genova, modifiche al traffico in centro: come cambiano i percorsi dei bus

Genova – A seguito di alcune modifiche al traffico in centro a Genova, e nello specifico alla chiusura parziale di via XXV Aprile scattata nella serata di ieri, sono state apportate anche alcune conseguenti modifiche ai percorsi dei bus.

“A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via XXV Aprile causa lavori stradali – scrive Amt – dalle ore 21.00 di lunedì 4 agosto e fino al termine dei lavori, le linee 20, 34, 35, 35/, 36, 606, 618, 634, 635, 641, N1, N2, F2/ e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 20, 618, N1, N2 e Volabus

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

Linee 34, 634 e F2/

Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, galleria Bixio, piazza Corvetto, via Assarotti, dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Dante, dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

Linee 36 e 606

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]