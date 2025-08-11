Ronco Scrivia, notte di ricerche per un disperso ma è un falso allarme: indagini in corso

Ronco Scrivia (Genova) – La macchina dei soccorsi si è messa in moto durante la notte appena trascorsa, intorno a mezzanotte, dopo la segnalazione di una persona con una frattura alla gamba che si trovava bloccata lungo un sentiero sulle alture di Ronco Scrivia, nello specifico nella zona del monte Reale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, i sanitari del 118 e i Carabinieri.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. Dopo aver cercato per diverse ore coprendo un’ampia porzione di territorio nella quale si sarebbe dovuto trovare il presunto disperso, non è stato ritrovato nessuno.

A questo punto, sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri per risalire all’identità delle persone che hanno lanciato l’allarme. Sono due, al momento, le ipotesi principali: la prima è che il disperso sia riuscito a trovare in maniera autonoma la strada di casa e non abbia avvertito i soccorsi, la seconda – forse la più probabile – è che si sia trattato di uno ‘scherzo’ che ha impegnato per diverse ore i soccorritori. In questo caso, il responsabile rischierebbe di essere denunciato.

