Voltri, riapre la piscina inaugurata ad aprile e già chiusa per lavori

Genova – Dovrebbe riaprire il prossimo 18 agosto, salvo ritardi e contrattempi, la piscina Mameli di Voltri, inaugurata in pompa magna lo scorso 5 aprile e già alle prese con lavori dallo scorso 28 luglio.

Sono in molti, a Voltri e non solo, a domandarsi come mai l’impianto, atteso per anni e completamente ristrutturato recentemente, presenti già la necessità di lavori tanto importanti da non abbia funzionato nel periodo più “caldo” dell’anno e le voci in proposito si sprecano.

Una delle più curiose parla di lavori agli impianti di scarico ma visti i tempi biblici dell’ammodernamento sono in molti a rifiutare anche solo l’idea che ci sia già un guasto o, peggio, che si sia sbagliato un elemento così importante nella fase della progettazione e realizzazione.

La comunicazione ufficiale, data attraverso un post sui social, spiega:

“La vasca della piscina di Voltri resterà chiusa dal 28 luglio al 18 agosto. Un periodo necessario per lavori di manutenzione e cura dell’impianto, così da accogliervi al meglio al nostro rientro”.

I Voltresi non vedono l’ora di poter riprendere a frequentare la loro piscina dopo la lunga attesa di 12 anni, tra progetti e lavori veri e propri.

Il presidente del Municipio VII Ponente, Matteo Frulio non commenta le vosi ma ringrazia “la gestione per essersi fatta carico della struttura e di rilanciarla nonostante i problemi già noti e auspichiamo che tutto possa ritornare a pieno regime. Anzi sappiamo che sarà così”.