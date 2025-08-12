martedì 12 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaCaos Autostrade, furgone in fiamme sulla A26 Voltri - Gravellona Toce
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriVoltri

Caos Autostrade, furgone in fiamme sulla A26 Voltri – Gravellona Toce

Redazione Liguria
0

auto fiamme vigili del fuocoGenova – Ha visto del fumo che usciva dal veicolo ed ha fatto appena a tempo ad accostare prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme. Molta paura, grossi danni ma fortunamente nessun ferito, questa mattina all’alba sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce per un furgone che ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora da accertare.
L’incidente è accenuto tra Masone e Ovada in direzione Nord.
L’uomo alla guida del mezzo ha visto del fumo che usciva dal cofano ed ha accostato in un’area di sosta ma appena ha spento il motore le fiamme sono divampate e si è messo in salvo uscendo rapidamente dal veicolo.
Automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme chiamando il numero di emergenza 112 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.
Il tratto di autostrada non è chiuso ma si segnalano code e rallentamenti che hanno pesanti effetti sul traffico.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
traghetti code porto Genova

Genova, traffico a rischio anche oggi per partenze e arrivi dei...

Cronaca
Porto Antico Genova, Bigo

Genova, caldo record, si ferma anche l’ascensore del Bigo

Cronaca
meteo Liguria martedì 12 agosto 2025

Meteo Liguria, ancora caldo torrido e allerta ondata di calore

Cronaca
vigili del fuoco archivio

Genova, materasso in fiamme a Begato, un ferito

Cronaca