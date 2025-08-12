Caos Autostrade, furgone in fiamme sulla A26 Voltri – Gravellona Toce

Genova – Ha visto del fumo che usciva dal veicolo ed ha fatto appena a tempo ad accostare prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme. Molta paura, grossi danni ma fortunamente nessun ferito, questa mattina all’alba sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce per un furgone che ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora da accertare.

L’incidente è accenuto tra Masone e Ovada in direzione Nord.

L’uomo alla guida del mezzo ha visto del fumo che usciva dal cofano ed ha accostato in un’area di sosta ma appena ha spento il motore le fiamme sono divampate e si è messo in salvo uscendo rapidamente dal veicolo.

Automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme chiamando il numero di emergenza 112 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Il tratto di autostrada non è chiuso ma si segnalano code e rallentamenti che hanno pesanti effetti sul traffico.