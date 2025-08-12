martedì 12 Agosto 2025
Genova, altro pomeriggio di rischio traffico in tilt: il picco a partire dalle 16

Redazione Liguria
lungomare Canepa coda GenovaGenova – Un’altra giornata con possibili disagi al traffico e con decine di persone che rischiano di rimanere bloccate dentro le proprie auto sotto il sole. Lo stesso scenario che si è proposto domenica nella seconda metà del pomeriggio, quando dei grossi ingorghi hanno interessato la zona tra il casello autostradale di Genova Ovest, la zona di San Benigno e lungomare Canepa.
Il motivo è sempre quello dell’imbarco dei traghetti. Oggi dalle ore 16 alle ore 19 scatta il bollino rosso per il traffico, con particolare attenzione concentrata tra via di Francia, via Albertazzi e via Balleydier. In totale, sono otto i traghetti in partenza nel tardo pomeriggio, ai quali si va a sommare anche una nave da crociera.
Come accaduto ieri, nella zona interessata saranno presenti gli agenti della Polizia Locale e il personale della Protezione Civile per gestire la circolazione e fornire sostegno se necessario.
——————————————————————————————————
