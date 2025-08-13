Santa Margherita Ligure, furto da 6000 euro su un treno: denunciati tre giovani

Santa Margherita Ligure (Genova) – Tre giovani sono stati denunciati dai Carabinieri per un furto avvenuto ai danni di un turista di nazionalità statunitense che si trovava a bordo di un treno.

Quando il mezzo si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Margherita, i tre malviventi hanno rubato alcuni bagagli presenti sul convoglio e si sono dati alla fuga. La vittima si è accorta del furto solo quando il treno è arrivato a Brignole e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Immediatamente sono partite le ricerche anche grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul mezzo e presso le stazioni e i tre sono stati individuati dai Carabinieri. Una volta perquisiti, sono stati trovati in possesso della refurtiva – di un valore di circa 6000 euro – che è stata prontamente riconsegnata al legittimo proprietario. Nei confronti dei tre è scattata la denuncia.

