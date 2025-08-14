giovedì 14 Agosto 2025
Sori, scatta il divieto di balneazione dopo gli ultimi prelievi

Redazione Liguria
0

SoriSori (Genova) – Dopo gli ultimi prelievi effettuati da Arpal nelle scorse ore, è scattato il divieto di balneazione sul litorale del Comune di Sori. Il provvedimento è stato firmato ieri dal sindaco, Marco Visca, e durerà fino a quando l’esito dei campionamento sarà diverso rispetto a quello di ieri.
Gli esami effettuati nelle scorse giornate, infatti, hanno rivelato una presenza di Escherichia Coli con valori superiori rispetto a quanto consentito. Da lì il divieto.
Nella giornata di ieri è già stato prelevato un nuovo campione che sarà esaminato nella giornata odierna, giovedì 14 agosto. Da quelli che saranno i risultati dipenderà la decisione di annullare tale divieto.
