Genova, derubato alla fermata del Bus dell’ospedale San Martino

Genova – Hanno avvicinato una persona ferma alla fermata dell’autobus davanti all’ospedale San Martino e lo hanno derubato, portandogli via la catenina d’oro.

La polizia ha arrestato due giovani di 29 e 18 anno accusati di furto aggravato in concorso e li ha denunciati per ingresso e soggiorno illegale.

Ieri pomeriggio un cittadino ha contattato la Polizia poiché aveva subito il furto della sua catenina d’oro mentre stazionava al capolinea dell’autobus nei pressi dell’Ospedale San Martino.

I due indagati si sono avvicinati all’uomo e, con un gesto improvviso, gli hanno strappato la catenina dal collo per poi salire sull’autobus che in quel momento era fermo in sosta.

Con l’ausilio di un passante, la vittima è riuscita a farsi restituire la collana e ha chiamato immediatamente il 112. In pochi istanti i due giovani si sono allontanati e grazie alla descrizione dettagliata fornita agli agenti sono stati rintracciati poco dopo in via Borgoratti.

Immediatamente perquisiti, gli agenti hanno rinvenuto in possesso del 18enne un coltello e un cacciavite nascosti negli slip; è stato quindi tratto subito in arresto unitamente al suo complice.

Entrambi saranno giudicati con rito direttissimo questa mattina.