Portofino, rapina a mano armata alla gioielleria Cusi: indagini in corso

Portofino (Genova) – Sono in corso le indagini condotte dai carabinieri per ricostruire quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio nel cuore di Portofino, dove due banditi armati di pistola sono entrati all’interno della gioielleria Cusi e, minacciando i proprietari, si sono fatti consegnare orologi e gioielli, il tutto prima di far perdere le proprie tracce.

Sul luogo della rapina sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno ricostruito la vicenda e hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’identità dei malviventi. I due rapinatori, con il volto parzialmente coperto, sarebbero fuggiti a piedi.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e nei pressi del negozio che potranno aiutare a far luce sulla vicenda. Al momento non è chiaro il valore del bottino, che si prospetta piuttosto elevato.

