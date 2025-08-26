martedì 26 Agosto 2025
Voli Genova-Roma cancellati, disagi per centinaia di passeggeri

Redazione Liguria
Aeroporto di Genova tabelloni partenze arriviGenova – Giornata da incubo per centinaia di passeggeri che nella giornata di ieri avrebbero dovuto raggiungere gli aeroporti di Genova e di Roma a bordo di due voli di Ita Airways.
Si tratta dei voli AZ1383 e AZ1384, il primo in arrivo al Cristoforo Colombo e il secondo in arrivo a Fiumicino, che sono però stati cancellati.
Pesantissimi disagi, quindi, per centinaia di persone che avrebbero dovuto raggiungere la capitale o il capoluogo ligure per motivi di lavoro, salute, vacanze o altro e che, invece, si sono visti costretti ad annullare o rinviare i propri impegni e a trascorrere diverse ore presso i due aeroporti in attesa di trovare una soluzione.
Al momento non è chiaro il motivo della doppia cancellazione, che sembrerebbe comunque esser stata causata da problematiche della compagnia aerea. I passeggeri potranno chiedere il rimborso.
