Voli Genova-Roma cancellati, disagi per centinaia di passeggeri

Genova – Giornata da incubo per centinaia di passeggeri che nella giornata di ieri avrebbero dovuto raggiungere gli aeroporti di Genova e di Roma a bordo di due voli di Ita Airways.

Si tratta dei voli AZ1383 e AZ1384, il primo in arrivo al Cristoforo Colombo e il secondo in arrivo a Fiumicino, che sono però stati cancellati.

Pesantissimi disagi, quindi, per centinaia di persone che avrebbero dovuto raggiungere la capitale o il capoluogo ligure per motivi di lavoro, salute, vacanze o altro e che, invece, si sono visti costretti ad annullare o rinviare i propri impegni e a trascorrere diverse ore presso i due aeroporti in attesa di trovare una soluzione.

Al momento non è chiaro il motivo della doppia cancellazione, che sembrerebbe comunque esser stata causata da problematiche della compagnia aerea. I passeggeri potranno chiedere il rimborso.

