Genova, nascondeva 1kg di droga in casa: arrestato 23enne

Genova – La Polizia di Stato ha arrestato un 23enne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri gli agenti, a seguito di indagine, sono venuti a conoscenza che il giovane aveva avviato una fiorente attività di spaccio nel quartiere genovese di San Gottardo, nei pressi della propria abitazione.

Dopo avere effettuato un appostamento, lo hanno fermato all’uscita dall’appartamento. Il giovane è stato trovato in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 300 gr. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, all’interno di un borsone nascosto sotto il letto matrimoniale, circa 650 gr di marijuana e circa 70 gr di cocaina, un bilancino di precisione, svariato materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 1200 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Il 23enne è stato arrestato e trasferito presso il carcere genovese di Marassi.

