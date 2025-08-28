Maltempo in Liguria, Allerta Arancione per temporali sino alle 15

E’ scattata ieri sera e proseguirà, salvo modifiche, sino alle 15 di oggi, giovedì 28 agosto 2025, lo stato di Allerta Arancione per temporali in Liguria, il massimo grado diffuso da Arpal a seguito dell’analisi delle previsioni meteo.

Una tempesta extra tropicale risultante dall’ex uragano Erin sta raggiungendo la nostra regione portando piogge anche molto abbondanti specialmente nella zona del Genovese e del Savonese.

Per questo motivo Arpal ha emanato l’allerta per temporali:

Arancione per la zona di centro-ponente (Aree BDE) e a seguire GIALLA fino alle 18.

Gialla nella zona di Ponente (Area A) fino alle 18

Gialla nella zona di Levante (Area C) fino alle 23.59

Come sempre in queste situazioni, l’esatta localizzazione delle convergenze dei venti, e quindi la possibile stazionarietà dei fenomeni, è calcolabile con estrema incertezza e dipenderà molto da quanto lo scirocco riuscirà a spingersi verso la costa ligure e dall’esatta direzione dei venti, ingredienti valutabili solo in corso d’evento.

Inoltre, a complicare ulteriormente la previsione, lo scenario prefigura un deciso rinforzo della ventilazione da sudovest in quota, fattore che potrebbe inibire lo sviluppo delle nubi temporalesche più intense sul nostro territorio, sospingendole l’umidità verso le Alpi dove sono attese precipitazioni rilevanti.

Il rinforzo della ventilazione anche al suolo sarà responsabile infine dell’aumento del moto ondoso, che porterà venerdì a una mareggiata su tutte le coste liguri.

Nella giornata di oggi sono attese precipitazioni forti che dovrebbero interessare dapprima il centro ponente per poi spostarsi a levante.

Si tratterà di piogge generalmente diffuse accompagnate anche da fenomeni temporaleschi che interesseranno tutto il territorio regionale nel corso della giornata.

I fenomeni a cui prestare maggiore attenzione, ossia i temporali stazionari, sono attesi dalle prime ore del mattino e fino alla parte centrale della giornata, soprattutto nei settori di centro-ponente.

