Genova, cinghiali a spasso per strada tra San Fruttuoso e Albaro

Genova – Ancora famigliole di cinghiali a spasso per le strade cittadine e ancora pericolo per automobilisti e motociclisti nella notte appena trascorsa.

La prima segnalazione alla polizia locale è arrivata intorno all’una da corso Gastaldi dove un gruppetto di cinghiali camminava come se niente fosse, per strada e cercando cibo attorno ai bidoni della spazzatura.

La famigliola ha risalito la strada sino a via San Martino e l’allarme è scattato con un messaggio inviato con la piattaforma di messaggistica del Comune.

Una seconda segnalazione per cinghiali a spasso per le strade è arrivata poco dopo l’1 e 30 da via Monte Zovetto, ad Albaro.

Alcuni passanti hanno trovato i cinghiali sotto casa all’altezza della clinica Montallegro e hanno allertato la polizia locale facendo scattare la seconda allerta ed il secondo messaggio di avviso.

Le passeggiate dei cinghiali possono costituire un grave pericolo per le persone in caso di incidenti stradali come già avvenuto in zona e in altri quartieri.

Le associazioni ambientaliste continuano a suggerire metodi incruenti per limitare il numero degli animali come nel caso della lettera di Gaia, Natura e Ambiente alla sindaca di Rapallo a seguito del sensibile aumento degli animali in città

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]