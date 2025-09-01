Savona, partorisce in ambulanza, mamme e figlia stanno bene

Savona – Stanno bene, all’ospedale San Paolo, madre e figlia protagoniste, ieri mattina, di un parto in ambulanza. La piccola non ha atteso l’arrivo in ospedale e la madre, al terzo parto in situazioni di emergenza, ha dato alla luce la sua terzogenita sulla vettura di soccorso della Croce Bianca.

L’allarme è scattato alle 9 del mattino quando il padre ha capito che il parto era ormai imminente ed ha chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato l’ambulanza in via Mignon a Vallepiana. Giusto il tempo di sistemare la donna sulla barella che il marito ha previsto che la moglie avrebbe partorito prima di arrivare in ospedale, e così è stato.

Una previsione “facile” visto che la donna è al terzo parto lontano dalle sale degli ospedali avendo partorito i precedenti due figli sempre in situazioni di emergenza.

Scherzando, ma neppure troppo, l’uomo ha ricordato che il primo figlio è nato in un ascensore dell’ospedale del Cairo e il secondo nella sala di attesa, prima di entrare in sala parto.

Emozionatissimi i soccorritori della Croce Bianca che sono arrivati di corsa per aiutare la partoriente e si sono trasformati in assistenti al parto quando la donna ha iniziato il travaglio proprio sull’ambulanza.

L’autista ha fermato il mezzo e sul retro è nata la piccola.

La famiglia ha poi ripreso il viaggio sino in ospedale dove i medici hanno visitato mamma e piccola trovandole in ottima salute.

Sempre scherzando il personale ha suggerito al padre di scrivere al Guiness dei Primati perché non devono essere molte le donne che hanno partorito per ben tre volte senz riuscire ad arrivare nelle apposite sale negli ospedali.

(foto di Archivio)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]