martedì 2 Settembre 2025
Autostrade, grave incidente in A12: un uomo in codice rosso

Redazione Liguria
coda A12 15 settembre 2024Genova – Un grave incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi, martedì 2 settembre, lungo l’Autostrada A12, nello specifico nel tratto compreso tra i caselli di Recco e Genova Nervi.
Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo e anche l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi, ma ad avere la peggio è stato un uomo che viaggiava a bordo della sua moto e che è stato sbalzato con violenza sull’asfalto, riportando ferite, contusioni e anche un trauma cranico.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i sanitari del 118 e il personale di Autostrade. Le condizioni del ferito sono apparse serie fin da subito, tanto da organizzarne il trasporto all’ospedale in codice rosso, quello di maggiore gravità.
Importanti ripercussioni anche sulla viabilità: al momento si segnalano 3km di coda nel tratto tra Recco e Genova Nervi, con decine di auto e mezzi pesanti che si trovano incolonnati nel traffico.
