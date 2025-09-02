Chiavari, 35enne armato di bastone aggredisce passanti e agenti: arrestato

Chiavari (Genova) – Attimi di paura si sono vissuti ieri sera a Chiavari, dove un 35enne ha dato in escandescenze e, armato di bastoni, ha iniziato ad inveire e aggredire verbalmente passanti e titolari di locali della zona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che l’hanno intercettato nei pressi di corso Brizzarola. Alla vista degli agenti, l’uomo ha iniziato ad urlare nei loro confronti e, quando i poliziotti hanno tentato di fermarlo, ne ha colpito ripetutamente uno ad un braccio. Solo successivamente l’uomo è stato fermato e tratto in arresto: dovrà rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’agente ferito, invece, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso: gli sono state riscontrate ferite e contusioni guaribili in tre giorni.

