Sanremo, indagini sulla morte della coppia precipitata dal terrazzo

Sanremo (Imperia) – Indagini in corso per la tragica morte di una coppia di anziani precipitati da un balcone della palazzina dove abitavano, in via Borgo Tinasso.

Accertamenti molto delicati vista la situazione della coppia e visto che le ipotesi al vaglio vanno dalla tragica fatalità all’omicidio – suicidio sino al gesto volontario.

I corpi dei due anziani, Rando Clarici 82 anni e Graziella Fragiacomo, 84 anni, sono stati trovati a terra, sotto il balcone dell’edificio di tre piani dove abitavano.

Alcune indiscrezioni dicono che la donna fosse gravemente malata e di qui le ipotesi, tutte da confermare, che i due abbiano deciso di farla finita insieme o che l’uomo possa aver deciso di porre fine alle sofferenze della moglie, cui era molto legato, per poi seguirla nel terribile volo.

Non viene esclusa al momento neppure la tragica fatalità e sarà forse l’autopsia a chiarire alcune delle cose ancora indecifrabili della vicenda.

Le forze dell’ordine hanno perquisito l’abitazione alla ricerca di un messaggio o di elementi utili a spiegare quanto avvenuto ma il giallo resta tutto da definire e la vicenda, comunque molto triste, sta facendo discutere nella cittadina dei Fiori e non solo.

Troppo spesso, in vicende di questo tipo, la solitudine o la sensazione di non trovare una soluzione può giocare un ruolo non secondario nelle tragiche decisioni di persone più fragili e in una fase della vita molto delicata.

