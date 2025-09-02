Truffa su Whatsapp, la polizia lancia l’allarme

Si sta diffondendo anche in Liguria la truffa che viaggia sui canali di Whatsapp. Un messaggio che arriva sul vostro numero telefonico attraverso la piattaforma di messaggistica elettroni Whatsapp vi comunica che il vostro account è a rischio perchè non verificato e, per non avere successive limitazioni, vi invita a cliccare su un link.

Si tratta in realtà di una trappola e cliccando sul link si viene re-indirizzati su una falsa pagina nella quale vi chiederanno di inserire alcuni dati personali.

Non si tratta, di un messaggio di sicurezza di Whatsapp ma di un tentativo di phishing, le truffe elettroniche che cercano di ottenere i vostri dati per poi compiere altri reati o semplicemente per rivenderli sul mercato nero del dark web.

Se vi arriva un messaggio sospetto, nel dubbio, non fate nulla e magari chiedete aiuto o un consiglio a qualche esperto.

