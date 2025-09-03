Processo Ciro Grillo, lutto per il giudice che presiede il collegio: slitta la sentenza

Tempio Pausania – Era attesa per oggi ma slitta al 22 settembre la sentenza del processo a Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, i quattro genovesi accusati di violenza sessuale nei confronti di due giovani, all’epoca dei fatti 19enni. Il presunto stupro risalirebbe all’estate del 2019 e sarebbe avvenuto nella casa della famiglia Grillo, in Costa Smeralda.

Questa mattina erano previste le controrepliche finali della difesa dei quattro imputati e tra il tardo pomeriggio odierno e la mattinata di domani sarebbe dovuta arrivare la sentenza. Un grave lutto, però, ha colpito nelle scorse ore Marco Contu, il giudice che presiede il Collegio che si sarebbe dovuto successivamente ritirare in camera di consiglio per emettere la sentenza.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]