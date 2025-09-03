Treni, tra domani e venerdì scatta lo sciopero: previsti ritardi e disagi

Liguria – Si avvicina lo sciopero dei treni su tutta la rete ferroviaria della Liguria e, più in generale, su quella nazionale. La protesta scatterà domani, giovedì 4 settembre, alle ore 21 e proseguirà fino a venerdì 5 settembre alle ore 18.

Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione sindacale può causare ritardi e ripercussioni sul traffico ferroviario anche prima e dopo gli orari indicati.

Prevista, quindi, una giornata contraddistinta da disagi da nord a sud. I treni regionali, gli Intercity e i convogli ad alta velocità potranno subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.

“I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio – scrive Trenitalia sul proprio sito -possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

