mercoledì 3 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaTreni, tra domani e venerdì scatta lo sciopero: previsti ritardi e disagi
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaLa Spezia

Treni, tra domani e venerdì scatta lo sciopero: previsti ritardi e disagi

Redazione Liguria
0

Treni ritardo LiguriaLiguria – Si avvicina lo sciopero dei treni su tutta la rete ferroviaria della Liguria e, più in generale, su quella nazionale.  La protesta scatterà domani, giovedì 4 settembre, alle ore 21 e proseguirà fino a venerdì 5 settembre alle ore 18.
Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione sindacale può causare ritardi e ripercussioni sul traffico ferroviario anche prima e dopo gli orari indicati.
Prevista, quindi, una giornata contraddistinta da disagi da nord a sud. I treni regionali, gli Intercity e i convogli ad alta velocità potranno subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.
“I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio – scrive Trenitalia sul proprio sito -possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:
– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;
– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;
in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Allagamenti San Colombano Certenoli

Maltempo Liguria, danni in Val Fontanabuona: la Regione chiederà lo stato...

Cronaca
ambulanza soccorsi

Celle Ligure, grave incidente per un rider: trasportato all’ospedale in codice...

Cronaca
ambulanza croce verde sestri ponente genova

Tragedia a Savona, uomo accusa un malore per strada e muore

Cronaca
Ciro Grillo

Processo Ciro Grillo, lutto per il giudice che presiede il collegio:...

Cronaca