Donna accoltellata in Veneto, il sampdoriano Bellemo le salva la vita

Veneto – Il centrocampista della Sampdoria, Alessandro Bellemo, si è reso protagonista di un gesto eroico, prestando soccorso ad una turista polacca di 34 anni, Monika Grimm, che era stata accoltellata da uno sconosciuto mentre stava passeggiando con il suo cane.

A rivelare quanto successo è la Gazzetta dello Sport.

É accaduto martedì sera quando il calciatore si trovava in Veneto per trascorrere qualche ora in compagnia della famiglia e ha sentito un urlo provenire da vicino la casa del fratello. I due, così, sono intervenuti prestando immediatamente soccorso, allertato il 118 e le forze dell’ordine e trasportando la donna all’interno dell’appartamento.

Un intervento decisivo, che ha contribuito a salvare la vita alla 34enne, che è stata trasportata all’ospedale ma che fortunatamente non è più in pericolo di vita.

Le indagini condotte dalle forze dell’ordine nelle ore successive alla violenta aggressione hanno portato all’arresto di un 25enne con problemi psichici.

