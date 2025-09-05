Autostrade, accusa un malore in A12 e viene salvato dagli agenti

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nella giornata di lunedì 1 settembre nei pressi dell’area di servizio Sant’Ilario Nord in A12, dove il conducente di un autocarro ha allertato due pattuglie della Polizia Stradale di passaggio segnalando agli agenti la presenza di un uomo, il passeggero del mezzo, che aveva accusato un malore.

Dopo aver prestato i primi soccorsi nei confronti dell’uomo, sono stati allertati i sanitari del 118 che nel giro di pochi minuti sono intervenuti sul posto.

Le volanti della Polizia hanno scortato l’ambulanza fino all’ospedale Galliera di Genova, velocizzando notevolmente il trasferimento dell’uomo che al suo arrivo è stato sottoposto alle cure necessarie per salvargli la vita.

