Genova, abbonamenti a prezzi speciali, ma è una truffa: AMT mette in guardia

Genova – Anche in questi giorni, come già avvenuto in passato, hanno ripreso ad essere condivise sui social delle presunte offerte da parte di AMT che, in occasione del 25° anniversario, metterebbe a disposizione dei cittadini circa 500 carte che per soli 2,35€ consentirebbero a chi le acquista di viaggiare in maniera illimitata su tutta la rete comunale. Peccato che si tratti di una truffa, l’ennesima di questo tipo.

A mettere in guardia tutti i cittadini genovese e non solo ci ha pensato la stessa AMT, che ha diffuso una nota smentendo categoricamente l’esistenza di un’offerta di questo tipo.

“Sui social, principalmente su Facebook, sta girando in questi giorni una falsa promozione che regala 6 mesi di abbonamento AMT.

AMT è totalmente estranea sia a tali pagine sia ai relativi contenuti. Consultate solo il sito amt.genova.it e i canali social di AMT per avere informazioni vere sulle iniziative commerciali proposte dall’azienda”, scrive l’azienda.

