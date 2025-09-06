Genova, incidente in corso Buenos Ayres, due feriti

Genova – Traffico bloccato per oltre due ore e due feriti gravi in ospedale. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, all’incrocio tra corso Torino e corso Buenos Ayres, nel quartiere della Foce.

Intorno alle 10,30 un’auto ed un autobus si sono scontrati per cause ancora da accertare e i conducendi del mezzo pubblico e della vettura sono rimasti feriti in modo grave.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine e i due feriti sono stati estratti dai mezzi e trasferito in codice rossso, il più grave, all’ospedale San Martino.

Intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare le persone incastrate tra le lamiere prima e per spostare i mezzi dopo, mentre il traffico locale è andato in tilt per la chiusura temporanea del traffico.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responabilità.

