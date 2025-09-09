martedì 9 Settembre 2025
Genova, furti sui treni e nelle stazioni: cinque fermati

Redazione Liguria
polizia ferroviaria Brignole GenovaGenova – A seguito di una lunga e complessa attività di indagine condotta anche visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sui treni e nelle stazioni e ascoltando le testimonianze delle vittime, la Polizia Ferroviaria ha individuato il gruppo di cinque persone che viene ritenuto responsabile di diversi furti avvenuti nelle scorse settimane.
Il gruppo utilizzava sempre lo stesso modus operandi, cercando di distrarre la vittima consentendo ad uno o a diversi malviventi di sottrarne il bagaglio.
Lo scorso 1° settembre il Tribunale di Genova ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre di loro, mentre per un quarto indagato è stato notificato l’obbligo di dimora nel Comune di Genova e il divieto di allontanamento da casa nelle ore notturne. Infine, il quinto, un minorenne, è stato collocato in una comunità.
