mercoledì 10 Settembre 2025
Genova, tromba marina a Levante, domani ancora nuvole

Redazione Liguria
tromba marina Levante GenovaGenova – Una tromba marina si è formata al largo del levante genovese ed ha percorso, fortunatamente a distanza, tutto il tratto che va da Quinto alla Foce, per poi disperdersi.
Un fenomeno avvistato da molte persone che non hanno perso l’occasione per uno scatto o per un video.
Intorno alle 16 un forte temporale è arrivato dal mare puntando direttamente la zona del Porto ma poi si è diretto verso la zona di ponente e la Val Polvcevera dove si è scaricata gran parte della pioggia.
L’Allerta Gialla per temporali è terminata alle 15 come previsto ma la Liguria resta interessata da passaggi nuvolosi accompagnati da precipitazioni sparse.
Per la giornata di domani, giovedì 11 settembre, le previsioni di Arpal annunciano residue precipitazioni anche temporalesche nelle prime ore della notte sull’estremo Levante.
Al mattino attese invece ampie schiarite a Ponente e irregolarmente nuvoloso sul Centro-Levante
Dal pomeriggio aumento della nuvolosità bassa
Venti in prevalenza moderati in circolazione ciclonica sul Ligure
Mare nelle prime ore della notte localmente agitato a Levante, molto mosso per onda di libeccio altrove, nel corso della giornata molto mosso ovunque
