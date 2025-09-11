Donna genovese trovata mummificata in casa, era morta da un anno

Bergamo – Era morta almeno da circa un anno la donna genovese ritrovata in avanzato stato di decomposizione negli scorsi giorni all’interno di un appartamento a Bergamo, dove l’anziana viveva insieme alla figlia di 60 anni. La stessa figlia che avrebbe nascosto la morte della madre a tutti, per continuare a ricevere la pensione della donna, i sussidi e i congedi lavorativi previsti per la 104.

La scoperta è avvenuta nella giornata di ieri dopo che il figlio, allertato perché non aveva più notizie della sorella, ha chiesto l’aiuto dei soccorsi. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto e, dopo essere entrate nell’abitazione, si sono trovate davanti la macabra scoperta.

La stessa figlia avrebbe ammesso che la madre era morta lo scorso 17 settembre, praticamente un anno fa.

Secondo quanto emerso, in diverse occasioni nell’ultimo anno i vicini avrebbero avvertito forti odori provenire dall’abitazione, senza che la donna fosse mai stata in grado di spiegarli. La 60enne è stata condotta al reparto di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo.

