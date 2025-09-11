Genova, accusa un malore mentre cammina nei boschi: un uomo in codice rosso

Genova – Un uomo che stava passeggiando tra i boschi sulle alture del quartiere genovese di Sant’Eusebio è stato colpito da un malore. É accaduto questa mattina intorno alle ore 9, quando è arrivata la chiamata ai soccorsi.

L’uomo avrebbe perso conoscenza e le operazioni di soccorso sarebbero state particolarmente complesse a causa della zona impervia nella quale si trovava il 70enne.

Sul luogo indicato sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, i quali hanno dato il via alle operazioni di recupero e dopo un paio d’ore sono riusciti a stabilizzare e trasportare il ferito in un altro luogo.

Lì è stato caricato a bordo dell’elicottero, giunto sul posto per velocizzare le operazioni di soccorso, che l’ha trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]