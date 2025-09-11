giovedì 11 Settembre 2025
Genova, accusa un malore mentre cammina nei boschi: un uomo in codice rosso

elicottero vigili del fuocoGenova – Un uomo che stava passeggiando tra i boschi sulle alture del quartiere genovese di Sant’Eusebio è stato colpito da un malore. É accaduto questa mattina intorno alle ore 9, quando è arrivata la chiamata ai soccorsi.
L’uomo avrebbe perso conoscenza e le operazioni di soccorso sarebbero state particolarmente complesse a causa della zona impervia nella quale si trovava il 70enne.
Sul luogo indicato sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, i quali hanno dato il via alle operazioni di recupero e dopo un paio d’ore sono riusciti a stabilizzare e trasportare il ferito in un altro luogo.
Lì è stato caricato a bordo dell’elicottero, giunto sul posto per velocizzare le operazioni di soccorso, che l’ha trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova.
