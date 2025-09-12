Genova, da oggi a domenica torna l’Expo Valpolcevera: le modifiche alla viabilità

Genova – Torna dal tardo pomeriggio di oggi e fino a domenica l’Expo Valpolcevera, evento in programma nel quartiere genovese di Pontedecimo che è giunto ormai alla 26a edizione.

In occasione dell’evento sono previste alcune modifiche alla viabilità che interessano la zona. Nello specifico è prevista la chiusura di via Poli, via del Casone, piazza Arimondi, via Riviera, via al Municipio. Inoltre, è istituito il doppio senso di marcia in lungo Polcevera nel tratto compreso tra il civico 64r e l’intersezione con via Anfossi. Di seguito il programma completo dell’evento:

“VENERDÌ 12 SETTEMBRE

Expo si apre venerdì 12 settembre con l’inaugurazione fissata alle 17.30 in via G. Poli. Già nella serata inaugurale, tanti gli appuntamenti che animeranno, all’insegna della tradizione e della valorizzazione dei prodotti del territorio, il borgo di Pontedecimo. Dalle 18.00, la seconda edizione del Medieval Expo (a cura del circolo culturale La Via del sale con il supporto del Comune di Genova, in piazzale Michelini) e l’esposizione, fino a domenica, della copia della Tavola bronzea, simbolo identitario e storico della manifestazione, nella Casa Beata Chiara.

Tra gli altri eventi della prima serata anche la degustazione di vini di eccellenza (a cura di Fisar Genova), street food del birrificio artigianale, degustazione di Pancorzy, panini farciti con le specialità gastronomiche della Valpolcevera che richiameranno il formato dei corzetti, i friscieu ponceviaschi. Alle 21.00, in piazza Arimondi, lo show musicale con dj set Rewind ’90 a cura del Civ Ponte2000, Proloco Valpolcevera Aps.

SABATO 13 SETTEMBRE

Sabato 13 settembre sarà la giornata dedicata ai prodotti tipici e alle specialità locali con gli stand dell’Expo Valpolcevera e del circuito Genova Gourmet, pronti ad accogliere i visitatori tra profumi, sapori e tradizioni. Il programma, che apre alle 9.00, offre numerose occasioni per scoprire la storia e il patrimonio culturale del territorio: alle 15.00 è in programma una visita guidata al MUCE – Museo di Certosa (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Prosegue la seconda edizione di Medieval Expo, arricchita in questa giornata da una speciale esperienza didattica di falconeria, rivolta a grandi e piccini: un’occasione unica per conoscere da vicino il magico mondo dei rapaci.

La giornata prosegue con numerose attività: dai laboratori micologici, alla mostra e consulenze dedicate agli amici a 4 zampe, fino alle degustazioni di vini d’eccellenza, dimostrazioni di primo soccorso e check-up gratuiti. Alle 16.00, l’evento speciale “PonTHEdecimo Expo”, che riporta i visitatori nell’atmosfera dell’Ottocento, con tè servito nella suggestiva piazzetta della Poesia, a cura dell’associazione Amici di Villa Pallavicini di Rivarolo. La serata si conclude in bellezza, in piazza Arimondi, con la sfilata “Moda sotto le stelle” e la musica, con una vivace serata danzante caraibica.

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Domenica 14 settembre, la giornata conclusiva della manifestazione si apre con un programma ricco di eventi che celebrano la cultura, la passione e la condivisione del territorio. Dalle 8.00, in piazza Arimondi, la 37esima Fiera Annonaria di Pontedecimo, appuntamento fisso e imperdibile di questa 3 giorni di eventi. Per gli appassionati di motori, alle 8.30, in via Gallino, il raduno di vespisti e lambrettisti e a seguire, alle 10.30, in piazza Pontedecimo, il raduno di Harley Davidson. Proseguono le degustazioni di prodotti tipici, così come gli approfondimenti a tema medievale: il villaggio Medieval Expo si trasforma in un’arena di battaglia, con esibizioni di combattimenti in armatura a cura di San Giorgio Fight Team.

Il momento più atteso è alle 16.00, con il 31° Corteo Storico “Tavola Bronzea di Polcevera”: un’emozionante rievocazione che attraversa le vie del borgo con sbandieratori, musici e oltre 100 figuranti in costume d’epoca, offrendo al pubblico un autentico viaggio nel tempo. La manifestazione si chiude con il consueto e dolcissimo gran finale: la “Maxi torta dei Genuati”, offerta a tutti i visitatori in piazza dei Partigiani, un arrivederci goloso che conclude in bellezza questa tre giorni di festa”.

