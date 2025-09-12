Marassi, incidente in viale Bracelli, auto contro moto

Genova – Incidente stradale, ieri sera, in viale Bracelli, nel quartiere di Marassi, dove un’auto ed una moto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire. Ferito il ragazzo in sella alla moto

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 quando la vettura ed il mezzo a due ruote si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato dalla sella.

Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi ma, ancora una volta, i residenti chiedono maggiori controlli, specie la sera e di notte perchè si segnala la presenza di moto ed auto che sfrecciano a velocità elevata, dando l’impressione di vere e proprie gare.

Non è questo il caso ma il circuito prevede la partenza da piazza Galileo Ferraris e un anello che percorre via Marassi, via Bertuccioni, piazza Guicciardini, via Robino e poi discesa in viale Bracelli per fare rientro nella piazza di partenza.

Spesso i residenti vedono sfrecciare le moto accostate l’una all’altra nei rettilinei, come se si trovassero in pista.

“Ci sono anche i supporter – spiegano i residenti – che si radunano in diversi punti lungo il percorso. Gruppi di ragazzetti che riprendono tutto con i telefonini e poi si divertono a imitare i grandi con impennate e altri giochi pericolosi. Il tutto sotto le finestre di chi dovrebbe poter dormire”.

Un pericolo per passanti e pedoni che più volte è stato segnalato ma senza che siano stati presi provedimenti oltre al rafforzamento dei controlli durante il giorno.

“Basterebbe appostarsi una notte, specie il venerdi e sabato, per acciuffarli – spiegano i residenti – invece di passare con le macchine durante il giorno. Circolano auto e moto “truccate” e con motori molto rumorosi ma sembra che la cosa non interessi a nessuno. Speriamo non debba scapparci il morto per far prendere sul serio la faccenda”.

Poco lontano, a Quezzi, una ragazza è morta qualche tempo fa, ed anche in quell’occasione si parlò di gare e competizioni.