sabato 13 Settembre 2025
Frana a Montebruno, disagi sulla strada statale 45

vigili del fuoco archivioMontebruno (Genova) – Il maltempo continua a causare danni in Liguria anche a distanza di giorni e sulla strada statale 45 della Val Trebbia si è abbattuta una nuova frana che causa disagi nella zona Montebruno, già interessata da uno smottamento lo scorso 2 settembre.
Il traffico è interrotto all’altezza del km 41,460 e il passaggio è deviata sul percorso alternativo locale costituito dalle strade provinciali 48 e 17 con itinerario Casoni-Loco. Indicazioni sul posto.
L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, venerdì e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montebruno e Torriglia, la polizia stradale e l’Anas con i rappresentanti del Comune Nella mattinata di oggi, tempo permettendo, interverranno i tecnici e i rocciatori per limitare i danni e rafforzare le protezioni. Si lavora per riaprire la strada al traffico nel più breve tempo possibile.
