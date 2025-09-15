La Spezia, la polizia chiude un locale per 30 giorni dopo una rissa

La Spezia – Chiusura di 30 giorni imposta dalla Questura ad un circolo privato di via Fontevivo a seguito di una rissa.

La polizia ha comunicato il provvedimento ai sensi dell’art. 100 del TULPS, con il blocco delle attività a seguito dell’episodio avvenuto nelle prime ore della mattina di domenica 14 settembre quando, a seguito della segnalazione di una rissa nei pressi di un Circolo privato in via Fontevivo, sono intervenute pattuglie della radiomobile dei Carabinieri e, subito dopo pattuglie della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale per il numero elevato dei partecipanti al “tutti contro tutti”.

Gli operatori delle forze dell’ordine sono riusciti con non poche difficoltà a contenere i soggetti coinvolti, che si sono scagliati anche contro gli uomini in divissa tanto da costringere alcuni agenti a ricorrere alle cure dei sanitari.

Da un’ accertamento immediato è emerso che la rissa avrebbe avuto origine da una lite avvenuta all’interno del locale fra due persone e che sarebbe poi proseguita in strada, coinvolgendo in tal modo altri soggetti li presenti.

Sul posto veniva chiesto l’intervento di alcune ambulanze, che hanno smistato sui Pronto

Soccorso di La Spezia e di Sarzana diversi feriti, uomini e donne, alcuni con prognosi di sino a 40 giorni.

Nella mattinata odierna, lunedì 15 settembre, il personale della Squadra Amministrativa della Questura della Spezia, a seguito dei gravi fatti avvenuti, e degli accertamenti immediati, ha notificato al presidente del Circolo privato un provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata di 30 giorni.

