Addio a Robert Redford, aveva 89 anni

Los Angeles (USA) – L’attore americano Robert Redford è morto oggi all’età di 89 anni.

A darne notizia il New York Times che ricorda che l’attore e regista premio Oscar era malato da tempo. “Tutti gli uomini del presidente”, “A piedi nudi nel parco”, “La mia Africa” sono solo alcuni tra i titoli che lo hanno visto straordinario protagonista di una stagione cinematografica che sembra non ripetersi.

Una nota dell’agenzia che lo rappresentava informa che Redford è morto nella sua casa, nello stato dello Utah, mentre dormiva.