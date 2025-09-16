martedì 16 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeNotizie NazionaliAddio a Robert Redford, aveva 89 anni
Notizie Nazionali

Addio a Robert Redford, aveva 89 anni

Redazione Liguria
0

Robert RedfordLos Angeles (USA) – L’attore americano Robert Redford è morto oggi all’età di 89 anni.
A darne notizia il New York Times che ricorda che l’attore e regista premio Oscar era malato da tempo. “Tutti gli uomini del presidente”, “A piedi nudi nel parco”, “La mia Africa” sono solo alcuni tra i titoli che lo hanno visto straordinario protagonista di una stagione cinematografica che sembra non ripetersi.
Una nota dell’agenzia che lo rappresentava informa che Redford è morto nella sua casa, nello stato dello Utah, mentre dormiva.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
infermieri medici gaslini

Sanità, al via 160 assunzioni nelle Asl delle provincie di Savona...

Varie
corvetto traffico Genova

Salone Nautico, al via le modifiche e il traffico va Ko

Cronaca
taser

Genova verso la rinuncia al progetto per i taser alla polizia...

Cronaca
genova manifestazione Cgil palestina

Genova, domani presidio del Music for Peace in piazza De Ferrari...

Cronaca