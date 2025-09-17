Genova, oggi a Palazzo Ducale l’incontro tra i sindaci italiani

Genova – É ormai tutto pronto a Palazzo Ducale dove questo pomeriggio è previsto un vertice tra i sindaci di diverse città italiane che si riuniranno per discutere di diversi temi.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Genova, da Anci e da Anci Liguria e vedrà la partecipazione, oltre che della sindaca Salis nelle vesti di padrona di casa, di molti primi cittadini: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente Anci; Matteo Lepore, sindaco di Bologna e coordinatore delle Città metropolitane; Vito Leccese (Bari); Massimo Zedda (Cagliari); Enrico Trantino (Catania); Sara Funaro (Firenze); Federico Basile (Messina); Beppe Sala (Milano); Roberto Gualtieri (Roma, in videocollegamento); Stefano Lo Russo (Torino); Vittoria Ferdinandi (Perugia); Giuseppe Trivisonno (Campobasso).

Alle 15:30 è in programma la riunione dell’Ufficio di Presidenza di Anci Liguria, seguita dall’Assemblea di Anci Liguria un’ora più tardi e, infine, il Coordinamento nazionale Anci Città Metropolitane alle ore 18:00.

Inoltre, i sindaci presenzieranno all’inaugurazione del 65° Salone Nautico Internazionale in programma domani, giovedì 18 settembre.

