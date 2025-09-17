mercoledì 17 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, oggi a Palazzo Ducale l'incontro tra i sindaci italiani
Notizie LiguriaGenovaCronacaPoliticaNotizie in evidenza

Genova, oggi a Palazzo Ducale l’incontro tra i sindaci italiani

Redazione Liguria
0

Palazzo Ducale di Genova porticatoGenova – É ormai tutto pronto a Palazzo Ducale dove questo pomeriggio è previsto un vertice tra i sindaci di diverse città italiane che si riuniranno per discutere di diversi temi.
L’evento è stato organizzato dal Comune di Genova, da Anci e da Anci Liguria e vedrà la partecipazione, oltre che della sindaca Salis nelle vesti di padrona di casa, di molti primi cittadini: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente Anci; Matteo Lepore, sindaco di Bologna e coordinatore delle Città metropolitane; Vito Leccese (Bari); Massimo Zedda (Cagliari); Enrico Trantino (Catania); Sara Funaro (Firenze); Federico Basile (Messina); Beppe Sala (Milano); Roberto Gualtieri (Roma, in videocollegamento); Stefano Lo Russo (Torino); Vittoria Ferdinandi (Perugia); Giuseppe Trivisonno (Campobasso).
Alle 15:30 è in programma la riunione dell’Ufficio di Presidenza di Anci Liguria, seguita dall’Assemblea di Anci Liguria un’ora più tardi e, infine, il Coordinamento nazionale Anci Città Metropolitane alle ore 18:00.
Inoltre, i sindaci presenzieranno all’inaugurazione del 65° Salone Nautico Internazionale in programma domani, giovedì 18 settembre.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Re delle Focaccette

Genova, il Re delle Focaccette rinvia apertura dopo nuova ispezione

Cronaca
ambulanza croce azzurra Brugnato la Spezia

Tragedia a Rossiglione, uomo si ribalta col trattore e muore

Cronaca
Bordighera Capo Sant'Ampelio

Bordighera, caccia al cane che aggredisce e uccide altri animali

Cronaca
Sopraelevata Genova coda

Genova, traffico già in crisi, preoccupazione per il Salone Nautico

Cronaca